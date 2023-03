I bimbi piantano gli alberi "Noi, Supereroi del verde"

Cento piccoli allievi della scuola dell’Infanzia Santa Lucia, vestiti da supereroi dell’ambiente, hanno piantato ieri tanti alberi gentili nel giardino della scuola con l’intento di migliorare la qualità dell’aria che si respira: la Direzione Didattica Don Bosco di Bastia Umbra ancora una volta in prima linea per l’ambiente.

L’iniziativa si è svolta nel quadro del progetto "Un albero per il futuro", promosso dal Raggruppamento dei Carabinieri della Biodiversità che ha avuto come evento culminante la piantumazione di alberelli - ginestra odorosa, ginestra dei carbonai, viburno tino, albero di Falcone - nel cortile della scuola. Il fine è quello di creare un bosco diffuso in tutta Italia che possa contribuire a trattenere CO2 contrastando i cambiamenti climatici. La semplice, ma significativa cerimonia ha rappresentato l’occasione per sottoscrivere un vero e proprio patto per l’ambiente nel quale ognuno si è impegnato per salvare il futuro del pianeta, a cominciare dai piccoli ‘supereroi’ protagonisti dell’evento.

Hanno presenziato all’evento il dirigente scolastico, Monica Barbanera, la responsabile di circolo per l’Educazione Ambientale, Loredana Betti, il sindaco del Comune di Bastia, Paola Lungarotti, l’Assessore alle politiche sociali, Daniela Brunelli, i responsabili del Reparto Carabinieri della Biodiversità di Assisi, Daniela Perticoni, referente di plesso per l’educazione ambientale della Scuola dell’Infanzia Santa Lucia.