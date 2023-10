I bimbi piantano alberi: "Saremo grandi insieme"

UMBERTIDE – Bimbi ed alberi che diventeranno grandi insieme. Cento piantine infatti sono stante consegnate sabato scorso ad altrettanti bimbi, terzo step del progetto "Nati insieme", organizzato dal Comune e dal Gruppo volontari Umbertide. Una bella cerimonia che si è svolta nella serra comunale a cui hanno partecipato anche i ragazzi del progetto "PrendiAMOci Cura" che in questi mesi hanno custodito le piantine. Si tratta di piccoli lecci, scelti nel luglio del 2022 e trapiantati in vasi, ognuno con su scritto il nome del bambino assegnatario. Ora tocca ai bambini curare i loro alberelli a casa propria, con l’impegno di farli diventare grandi alberi.

Il progetto "Nati insieme", deriva da una legge del 2013 che fa prevede di mettere a dimora un albero per ogni nuovo nato. Il prossimo novembre, in occasione della Festa degli alberi saranno donate altre 117 piantine ai piccoli venuti al mondo nel 2022. "Oggi abbiamo completato la terza fase di questo progetto – ha detto la presidente dei Volontari Milena Morelli – I lecci che erano stati messi a dimora nei terreni della serra sono un pò cresciuti ed abbiamo deciso di ridare a ogni bambini la propria pianta di leccio da mettere a dimora in un vaso. Tra un anno o due al momento di piantarlo sul terreno, ci rivedremo tutti per festeggiare i questo passaggio". "Dato che i lecci sono tanti – ha continuato la presidente – il Comune ha stabilito che chi ha spazio davanti casa potrà piantare li proprio albero. Per gli altri sarà messo a disposizione il verde pubblico".