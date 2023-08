"I Baglioni a Bastia Umbra"

Al via "Baglioni, una

presenza a Bastia Umbra", in programma da oggi al 27 agosto, con convegni,

mostre, visite guidate, spettacoli, degustazioni, il corteo storico, il banchetto rinascimentale.

Alle ore 16.30, all’Auditorium Sant’Angelo, convegno "Presenza dei Baglioni a Bastia Umbra e dintorni", relatore professor Alessandro Delpriori, Università di Camerino.

Dalle 17 alle 19.30, in via Garibaldi, apertura della mostra dell’arte contadina a cura del Centro Sociale Campiglione APS.

Dalle 18 alle ore 20, in via Garibaldi-Sala Espositiva del Monastero, mostra della Ceramica "Rinascimento e Arte della Ceramica Umbra" a cura della Strada della Ceramica in Umbria.

Alle ore 18.30, presso il monastero delle monache benedettine di Sant’Anna, visita guidata delle Sale del Monastero e della Biblioteca storica (evento gratuito su prenotazione).

Infine, alle ore 22, in Piazza Umberto I (lato ingresso Monastero), spettacolo di danza moderna "Novilunio"realizzato dalla Compagnia di danza Freefall Dance.