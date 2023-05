I 5Stelle stanno con Anniboletti I giovani di ’Corrente’ in stand-by

UMBERTIDE – Centrodestra e centrosinistra l’un contro l’altro armati al ballottaggio, dove determinanti saranno le alleanze con gli schieramenti minori. Telefonini arroventati, promesse di poltrone, riunioni alla luce del sole e all’ombra di case private: la diplomazia locale (e perugina) è in fermento. Apparentamento ufficiale tra Movimento 5 Stelle e centrosinistra del candidato sindaco Sauro Anniboletti: "Viste le convergenze programmatiche - dice l’M5S - abbiamo ritenuto dopo un lungo travaglio politico di sottoscrivere un protocollo di apparentamento. La nostra richiesta di discontinuità ha trovato una convinta disponibilità in Anniboletti". Nessun accordo formale invece tra centrosinistra e i giovani di Corrente, vera sorpresa delle amministrative, i quali dicono di "aver abbandonato ogni ipotesi di apparentamento dopo giorni di assemblea". L’interesse di Corrente, che dice di rifiutare la logica delle poltrone in giunta, è quello di "far crescere il progetto con i metodi che ci contraddistinguono" garantendo la rappresentanza in consiglio comunale agli elettori. Resta però l’invito, non troppo sibillino, a votare a sinistra: "Ci schieriamo a sinistra perchè non si può prescindere dallo scegliere". Liberailfuturo e Patto 23 restano appetibili per il centrodestra di Luca Carizia, che pur in posizione di forza resta bisognoso di un congruo sostegno. Una parte di Patto23 sarebbe favorevole ad un accordo con il Centrodestra, ma le resistenze non mancano, mentre Liberailfuturo si propone ai due schieramenti come l’ago della bilancia.