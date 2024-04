I 40 anni di Retrò, poi Only Wine. Giornate in vetrina per la città

Con questo fine settimana inizia un lungo periodo di eventi per Città di Castello che parte con i 40 anni di Retrò fino a ’Only Wine’. Centro storico in festa oggi per i primi 40 anni di Retrò: un’atmosfera unica abbraccerà i visitatori fin dalle prime ore del mattino, perché ad attenderli, negli scorci più belli della città, ci saranno oltre 135 espositori. Antiquari, collezionisti, rigattieri, hobbisti, operatori specializzati e appassionati che, mai come questa volta, saranno numerosi tra piazza Matteotti, largo Gildoni, corso Cavour, piazza Fanti e piazza Gabriotti, con l’entusiasmo e la soddisfazione di essere parte di un’edizione storica.

Per celebrare questo traguardo il Comune ha collaborato con il Consorzio Pro Centro nel segno del legame tra la manifestazione e i commercianti che con le proprie attività hanno fatto da cornice per quattro decenni all’appuntamento fisso della terza domenica del mese. Tra i banchi di Retrò sfileranno stamani i modelli da collezione degli appassionati del Club Auto Moto Storiche Altotevere, che alle ore 11 faranno il proprio ingresso spettacolare nel centro storico e attraverseranno l’area espositiva per posizionarsi lungo corso Vittorio Emanuele, piazza Matteotti e piazza Gabriotti. Jaguar e MG cabrio, Porsche 356, Fiat 501, ma anche Mustang e Chevrolet, saranno tra i veicoli che circonderanno i protagonisti di Retrò per una foto ricordo.

Un fine settimana che fa da apripista all’arrivo di Only Wine, dal 27 al 29 aprile nel parco di palazzo Vitelli dove Città di Castello diventerà "capitale" del vino con la XI edizione di Only Wine, il salone dei giovani produttori e delle piccole cantine, la prima di questo genere con caratteristiche a misura di territorio. In fiera 142 cantine provenienti da 20 regioni, 4 consorzi, 6 Masterclass, aree tematiche, 80 giornalisti accreditati, 100 operatori Horeca, un’area Extra Wine, stand informativi e convenzioni. Sono questi i numeri della manifestazione che si svolgerà nel giardino rinascimentale di palazzo Vitelli eccezionalmente aperto per l’occasione. I protagonisti sono i migliori 100 piccoli produttori a cui il Festival è dedicato. Le case vinicole ospiti rispondono a uno di questi tre criteri: meno di 40 anni, meno di 15 anni di storia oppure le cantine fino a 10 ettari.