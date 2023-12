I 24 neocittadini italiani Cicchi: "Ragazzi avete fatto una scelta molto importante"

Sono 24 i maggiorenni neo italiani a cui è stato consegnato l’attestato di cittadinanza, insieme a una copia della Costituzione italiana, nella sala del Consiglio comunale di Palazzo dei Priori. Si tratta di neo-diciottenni, figli di genitori stranieri, che hanno completato l’iter previsto dalla legge vigente. Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore alle politiche sociali e ai servizi civici Edi Cicchi, i rappresentanti del Centro Islamico Culturale e di Avis, Aido e Aned. L’iter previsto dalla legislazione italiana per l’acquisizione della cittadinanza prevede che lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara tale volontà entro un anno dal raggiungimento dei 18 anni davanti all’ufficiale di stato civile del Comune di residenza. L’assessore Edi Cicchi si è soffermata sull’importanza del passo che i 24 neo maggiorenni hanno compiuto perché diventare cittadini significa essere parte integrante e sostanziale del Paese, in questo caso l’Italia, in cui si vive, acquisendo diritti, ma anche doveri. La cittadinanza oltre che un riconoscimento formale è un impegno che si assume nei confronti dello Stato, delle Istituzioni e degli altri cittadini. Valori fondamentali che sono a fondamento del vivere civile. L’assessore ha ribadito che l’acquisizione della cittadinanza piena e libera è stato frutto del sacrificio di molti giovani che, durante la seconda guerra mondiale, non esitarono a “donare” le loro vite per il bene della comunità affinché l’Italia diventasse un paese democratico e indipendente. "Il sacrificio di quei giovani oggi è incarnato nelle parole e nei valori che sono scritti nella Costituzione, carta fondamentale del nostro Paese che tutti noi dobbiamo impegnarci a rispettare e valorizzare".