I 16 anni del Minimetrò . Sono saliti in carrozza 40 milioni di passeggeri

In 16 anni di attività (29 gennaio 2008- 31 dicembre 2023) a bordo del Minimetrò sono saliti più di 40 milioni di passeggeri (media annua 2,5 milioni, media giornaliera circa 7.250); i ricavi da biglietteria si attestano su circa 28 milioni di euro. Ed ancora: disponibilità del sistema (rapporto tra le ore di esercizio programmate dal contratto di servizio e quelle realmente effettuate), media pari al 99,93%; 144 i reclami e i motivi ricorrenti riguardano l’orario di esercizio dei vangoncini grigi (18), le emissioni acustiche (21), il rimborso del titolo di viaggio (9) e l’interruzione del servizio (9).

Dati resi noti ieri, in occasione della conferenza stampa per annunciare la festa per i 16 anni della metropolitana perugina, inaugurata nel 2008 il giorno del patrono Costanzo. Per la realizzazione dell’evento, la società Minimetrò Spa, ha avviato una partnership con Automobile Club Perugia, impegnato quotidianamente in materia di prevenzione e sicurezza stradale. Alla presentazione c’erano l’assessore Luca Merli, l’amministratore unico di Minimetrò Spa, Sandro Paiano, il presidente di Aci Perugia Ruggero Campi, la comandante della Polizia locale di Perugia Nicoletta Caponi. Tra le iniziative previste “test” formativi rivolti ai giovanissimi con esperienze di urban driving test (attività realizzata mediante il simulatore di guida con I’ ausilio di un istruttore di guida qualificato con il metodo Ready2Go).

I partecipanti più virtuosi riceveranno in omaggio la tessera Aci Sistema ed avranno diritto a sconti sia sul corso di scuola guida per “patentino”, che su quello di guida sicura all’Autodromo di Magione. Ai primi tre classificati, verrà inoltre consegnata anche una specifica targa.

"Abbiamo aderito con entusiasmo a questa proposta - ha detto Campi - perché crediamo nella mobilità sostenibile e responsabile e non è detto che l’automobilista debba spostarsi necessariamente in auto. Crediamo in una mobilità che rispetta le regole, ma anche natura e ambiente. Chi, il 29 gennaio, passerà per il Minimetrò a Pian di Massiano, potrà dunque cimentarsi in una vera esperienza con il simulatore 3D, concorrendo per vincere un corso di guida sicura in Autodromo".

"Abbiamo voluto festeggiare una ricorrenza che non è una cifra tonda - osserva Paiano -. Abbiamo voluto essere più originali e dare due opportunità ai giovani. Quali? Stimolare gli under 16, gli over e i boomer ad utilizzare il minimetrò e abituarsi ad una guida sicura".

Silvia Angelici