I 100 anni di Ero Sartorelli. È il decano dei fornai e il pilastro della famiglia

Per una vita ha fatto il panettiere sfornando ogni giorno prelibatezze, in tanti se lo ricordano perché consegnava il pane a domicilio tanti anni fa. Ha compiuto 100 anni il decano dei fornai di Città di Castello, Ero Sartorello, per una vita maestro dell’arte della panificazione, ma anche pilastro di una famiglia in cui ha insegnato "amore e solidarietà, insieme al valore del sacrificio e del lavoro, all’importanza di aiutare il prossimo". Sartorello entra nella schiera dei 20 centenari che popolano il Comune. Tra i ricordi ancora vivi i tempi difficili, i sacrifici e le difficoltà del secondo dopoguerra in Italia, quando lui arrivò dal Veneto dopo l’alluvione del Polesine del novembre del 1951 che causò circa 100 vittime e più di 180 mila senzatetto. Arrivato a Città di Castello a 28 anni subito dopo la catastrofe che colpì la provincia di Rovigo, Ero si rimboccò le maniche per ricominciare da zero la propria vita: accettò subito il lavoro da fornaio alla ditta Gustinelli Forno, proprio dietro il vecchio Cinema Eden. Insieme a un mestiere, trovò anche l’amore, quello della sorella del proprietario dell’attività, che poi sposò. Ero si alzava dal letto alle tre del mattino per preparare il pane, che poi consegnava ai clienti con le prime biciclette dotate di cassone frontale. Venne poi l’Ape Piaggio senza cabina, seguita dai modelli con il cassone chiuso, con cui Ero macinava migliaia di chilometri, con il caldo e con il freddo.

Restano indimenticabili le “imprese“ del periodo invernale, con le strade piene di neve e gli interminabili giri per portare il pane fino a Pistrino e a San Giustino, ma anche le domeniche a cuocere i biscotti Nipiol per la Buitoni, pomeriggi strappati alla famiglia, che spesso condivideva con il figlio Sandro, pur di guadagnare qualcosa in più. Nelle giornate di Ero non mancavano mai la piazza e gli amici di via di Pompeo: dal meccanico Valentini al falegname, fino al venditore di semi e noccioline. "Un uomo di Città di Castello venuto da lontano, dal Veneto, che è tifernate da più di settant’anni e ama i tifernati forse più di chi è nato in questa terra, perché, come ricorda sempre, da sfollato dell’alluvione del Polesine, fu accolto dalla nostra comunità come un figlio", sottolinea il sindaco Luca Secondi che ieri ha fatto gli auguri a Ero nella sua abitazione, consegnandogli a nome dell’amministrazione comunale una targa commemorativa del bellissimo traguardo tagliato insieme ai propri cari il 24 gennaio scorso.