I 100 anni dell’Aeronautica Tornano le Frecce tricolori

La città della Quintana protagonista dei festeggiamenti per il 100esimo anniversario dell’Aeronautica militare, che coincide anche con il 75esimo anniversario delle Officine meccaniche aeronautiche Oma. I cento anni dell’Aeronautica vedranno infatti un evento per ogni regione italiana e per l’Umbria sarà proprio Foligno la location individuata. In calendario ci sono mostre, modelli di aereo nelle piazze e in aeroporto.

Prevista anche l’installazione di simulatori di volo delle Frecce, così da far rivivere agli appassionati momenti di certo particolarmente emozionanti. Il tutto come antipasto per quello che avverrà la prossima estate. La Pattuglia acrobatica nazionale tornerà infatti a solcare i cieli folignati esibendosi, per l’occasione, in un vero spettacolo, destinato a rimanere impresso nella mente dei folignati.

Non c’è ancora una data specifica, ma di certo la manifestazione si svolgerà i primi giorni del mese di agosto. Il Comune, per realizzare questo ricco programma, ha messo sul piatto anche uno stanziamento di 40mila euro. Di certo il legame di Foligno con l’Aeronautica è particolarmente intenso. Intorno a questo settore sono sorte aziende che, con il crescere, hanno costituito un vero distretto con numeri ormai più che degni di nota.

Intorno alla passione per l’Aeronautica è nato anche un indirizzo scolastico, allo ’’Scarpellini’’, che sta raddoppiando i propri iscritti calamitando ragazzi da oltre i confini regionali. Una scuola che ha fatto leva sulla rete di aziende e professionalità che ormai animano la città in questo settore, a testimonianza di quanto il settore sia vivo ed abbia bisogno di forze nuove su cui poter contare. Una esigenza che sta trovando risposta tra i giovani

Da registrare anche il progetto di Oma per allargare e riqualificare un hangar dell’aeroporto, di cui l’azienda può usufruire grazie ad una concessione. Sul progetto di ampliamento, necessario per far fronte alla crescente domanda di manutenzione degli aeromobili, è stata convocata una conferenza dei servizi per il prossimo 24 febbraio.

Alessandro Orfei