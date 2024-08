Humus Fest a Magione. Due giorni a tutta musica

Due giorni di concerti e dj set con “Humus Music Fest“, il festival di musica indipendente che si tiene sabato 17 e domenica 18 nella spiaggia Albaia di Monte del Lago, organizzato dall’associazione Doremilla, con il sostegno del Comune e il patrocinio della Regione.

Il Festiva è nato nel 2015 dalla voglia di portare sul palco realtà musicali del territorio, troppo spesso nascoste e dimenticate, quali vera essenza rappresentativa della scena artistica locale e arrivata quest’anno alla sua ottava edizione: Le attività del primo giorno iniziano alle 18 e proseguiranno fino alle 2 di notte con una line up interamente dedicata ai dj e alla musica elettronica. Gli artisti coinvolti saranno cinque: Marco RIff, Rob Mystic, Co-Pilot, Whitey, Aura Safari (Dj set). Il secondo giorno sarà invece dedicato alle band e alla musica dal vivo. A una mattinata di laboratori per famiglie organizzati da associazioni locali sul tema musica-ambiente, seguirà un’intera giornata di musica no-stop. Dalle 18 in poi sette band saliranno sull’Humus stage: My Girl Is Retro, Overchains, Lemuel, Kiko, Rosewood, Michael Venturini, Natura Showcase e Alex Moments.

Non solo musica ad Humus ma anche promozione territoriale a 360 gradi: per tutta la durata del festival ai concerti si affiancheranno numerose attività artistiche collaterali tra esibizioni artistiche, stand di associazioni culturali, bancarelle ed esposizioni di eccellenze del Trasimeno. L’accesso al festival sarà, come sempre, gratuito ed in entrambe le giornate sarà possibile svolgere attività ricreative in spiaggia (sup, kite surf, e-bike tour, trekking, canoeing) e degustare cibi e prodotti della zona nell’area food dello stabilimento Albaia. La possibilità di campeggiare è prevista in strutture ricettive limitrofe previa prenotazione.