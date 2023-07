"Ho una pantera davanti a casa" Ricerche vane Una donna ha chiamato la Polizia di Perugia per segnalare una pantera che si aggirava nella campagna tra Colombella e Piccione. I poliziotti hanno perlustrato la zona, ma non sono riusciti a rintracciare l'animale. La donna è stata invitata a richiamare in caso di nuovo avvistamento.