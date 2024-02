Herman e Rosie: la passione fa sbocciare l’amore

Vi è mai successo di essere tristi e di tornare allegri se sentite alla radio la vostra canzone preferita? Vi è mai capitato di diventare amici di una persona perché amate lo stesso cantante? Ebbene, l’albo che abbiamo letto questa mattina in classe, racconta proprio di questo. L’albo in questione è “Herman e Rosie” di Gus Gordon. I due protagonisti, un coccodrillo e una cerbiatta, vivono in una grande città, coltivando una passione comune: quella per la musica. Ad un certo punto, per fortuna, il destino ci mette lo zampino e Herman e Rosie, dopo essersi sfiorati tante volte, finalmente si incontrano e chiaramente s’innamorano, grazie alla passione che li accomuna. Qual è il potere magico della musica e che effetti può avere sulle persone?. Abbiamo scoperto che l’ascolto e l’esecuzione di musica possono agire sulle emozioni delle persone e sui loro stati d’animo. Esiste addirittura una disciplina che si occupa di questo, la Musicoterapia, che è “basata sull’uso della musica come strumento educativo, riabilitativo e terapeutico”. La musica, infatti, ha proprietà rilassanti e stimolanti che possono servire a curare alcune malattie, ma che servono anche, più semplicemente, a promuovere il benessere fisico e mentale. Lo scopo principale della musicoterapia, infatti, è quello di migliorare la qualità della vita dei pazienti, attraverso l’utilizzo della musica come vera e propria medicina...senza controindicazioni!