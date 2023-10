Ha una piantagione di marijuana in casa, arrestato

PERUGIA - Lo avrebbe tradito il forte odore che i vicini sentivano arrivare da casa sua. Un odore ben preciso che aveva portato a segnalare, in diverse occasioni, la circostanza ai carabinieri. Che sono intervenuti insieme ai militari del nucleo forestale per arrestare un 33enne in seguito alla perquisizione nella sua abitazione, nei pressi di Santa Sabina. Perquisizione che ha permesso di scoprire, all’interno di un garage, un vero e proprio laboratorio per l’essicazione e il confezionamento dello stupefacente, oltre che diverse piante coltivate su un giardino di fronte all’abitazione. I militari hanno proceduto al sequestro di 3 piante di marijuana dell’altezza di circa 1,80 metri, di circa 40 piante essiccate di marijuana per un peso complessivo di circa 32 chili, 3 pacchi con all’interno 300 grammi di marjuana essiccata, 4 contenitori con all’interno i fiori sempre di marijuana del peso complessivo di 4,350 chili, 60 grammi di hashish, una confezione con all’interno semi di canapa, 2000 euro in contanti e diverso materiale per il confezionamento delle dosi.

Il soggetto è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa della celebrazione del rito direttissimo come disposto dalla Procura della Repubblica di Perugia.