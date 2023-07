Ha la gamba fratturata ma l’ortopedico non c’è e lo rimandano a casa

Orvieto, 2 luglio 2023 – Arriva in ospedale dopo un incidente stradale con un forte dolore ad una gamba e al pronto soccorso lo indirizzano subito in radiologia da dove risulta una frattura alla tibia.

Lo sfortunato paziente, un ragazzo di quindici anni, si aspettava di essere curato in ospedale, ma dai medici si è sentito dire che, nonostante la frattura, avrebbe dovuto tornare in ospedale il giorno successivo perché essendo domenica l’ortopedico non era in servizio. E’ accaduto domenica scorsa al Santa Maria della Stella.

L’episodio si collega direttamente alla ventilata ipotesi di riduzione dei posti letto disponibili al reparto di ortopedia e chirurgia che dovrebbero essere drasticamente eliminati per il periodo estivo a causa delle ferie del personale infermieristico. Una ipotesi avanzata dall’associazione Prometeo e rispetto alla quale non sono giunte ancora conferme ufficiali da parte della direzione sanitaria. Allo stesso modo è stata ventilata lo spostamento per lo stesso periodo e per lo stesso motivo sull’ospedale di Foligno degli interventi legati alle rotture del femore.

Tutte questioni che costituiscono l’oggetto della lettera ufficiale inviata al direttore generale della Asl 2, Massimo De Fino, dalla stessa associazione.

"Le confermiamo che abbiamo apprezzato quanto detto in conferenza stampa da lei e dai dirigenti sanitari dell’ospedale – scrive l’associazione ai vertici Asl – ciò ovviamente, però, se corroborato dalla situazione attuale e del prossimo futuro.Un’unica notazione, per quanto concerne la diagnostica radiologica, dove abbiamo capito che si ha una capacità di smaltimento del 50% rispetto alla richiesta e dove è stata dichiarata l’impossibilità di sanare la situazione.

Noi riteniamo che si debbano affrontare le difficoltà asserite con umiltà, predisponendo, se necessario, un piano straordinario conseguente ad un’analisi approfondita e con volontà costruttiva che tenga conto della realtà operativa", conclude l’associazione nella lettera a De Fino.

Cla.Lat.