Ha il “reddito“ ma spaccia Riceve il sussidio e fa i soldi con la cocaina

Spacciatore di cocaina con il reddito di cittadinanza. E’ un ternano di 51 anni, arrestato dalla polizia e ristretto ai "domiciliari" in attesa del processo per direttissima. Già noto alle forze dell’ordine per reati di droga l’uomo, appartenente agli ultras della Ternana, disoccupato e risultato beneficiario del reddito di cittadinanza, è stato fermato per un normale controllo stradale e trovato in possesso di contanti e droga: 2500 euro e circa 70 grammi di cocaina nelle pequisizioni che hanno interessato l’auto e l’abitazione.

Al momento del fermo, nel quale l’uomo ha mostrato subito un evidente nervosismo, gli sono stati trovati indosso mille euro in banconote da 50. In casa, all’interno di un armadio, gli agenti della sezione antodroga della questura di Terni hanno rinvenuto altri 1.500 euro, un bilancino di precisione, il materiale per il confezionamento delle dosi e mezzo etto di cocaina. In cucina, in due barattoli dentro un cassetto, una ventina di dosi già confezionate, sempre di cocaina, per un totale di quasi 15 grammi.

Il 51enne ha amesso agli agenti che il denaro era il frutto dell’attività illecita di spaccio. Dal bilancio di un anno d’attività dei carabinieri, presentato nei giorni scorsi, è emerso che gli arresti per droga sono stati 37 e le denunce 60; in netto aumento le segnalazioni di assuntori di stupefacenti, ben 140 in un anno solo da parte dell’Arma.