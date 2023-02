Ha il foglio di via ma importuna i clienti dei negozi

SPOLETO – Mentre si trovava all’interno di un centro commerciale di Spoleto, un 60enne, senza fissa dimora, ha importunato i passanti e gli avventori di alcune attività. Un passante ha chiamato la Polizia (foto) e gli operatori, giunti sul posto, hanno avvicinato il 60enne - noto alle Forze dell’ordine per i numerosi precedenti di polizia - e dalle verifiche è emerso che era gravato da un foglio di via dal Comune di Spoleto, emesso dal Questore di Perugia il 4 novembre 2022. L’uomo è stato deferito all’autorità giudiziaria per inottemperanza al provvedimento ed ha poi lasciato in treno la città.