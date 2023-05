Ha cocaina tra i vestiti, tenta di sfuggire al controllo della polizia

Giovane spacciatore tenta di fuggire alla vista dei poliziotti, sanzionato per detenzione di stupefacenti. Gli agenti della Polizia del Commissariato di Spoleto mentre erano impegnati nell’attività di controllo nei pressi di via Giustolo, all’atto di transitare all’altezza di piazza Sordini, hanno notato un ragazzo che, alla vista dei poliziotti, ha accelerato improvvisamente il passo, tentando di eludere il controllo. Fermato, alla richiesta di esibire i documenti, è apparso particolarmente nervoso e insofferente al controllo. Per questo motivo, sospettando potesse essere in possesso dello stupefacente, è stato sottoposto a perquisizione che ha dato esito positivo. Nascoste tra gli indumenti, gli agenti hanno rinvenuto due bustine di cellophane, contenenti presumibilmente “cocaina“. Il 21enne è stato sanzionato per detenzione di sostanza stupefacente. La droga è stata posta sotto sequestro.