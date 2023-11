Ha arnesi da scasso in macchina. Oltre 100 auto intestate a suo nome

Una serie di strumenti atti allo scasso sono stati ritrovati dai Carabinieri nell’ambito dei controlli sul territorio, abbandonati in una automobile da presunti malviventi. Vettura che, il fatto è significativo per individuare i contorni della vicenda, appartiene a uno straniero che risulta intestatario di altri cento veicoli. E non si tratterebbe certo di uno sceicco o di un collezionista, ma bensì di un soggetto con una fedina penale non certo immacolata.

Il fatto è di questi giorni, contrassegnati un po’ dappertutto da una vera e propria recrudescenza di furti nelle case. I carabinieri, nel percorrere la supestrada E45 all’altezza dello svincolo per Montone-Umbertide, insospettiti, hanno intercettato e fermato una vettura con tre uomini a bordo che procedeva a forte velocità. Gli occupanti, vista la paletta dei carabinieri non ci hanno pensato due volte: abbandonata rapidamente la macchina ai bordi della strada si sono dati precipitosamente alla fuga attraverso la campagna circostante. Sul posto, a dar la caccia ai fuggitivi sono sopraggiunti anche carabinieri in abiti civili del Nucleo radiomobile tifernate e pattuglie delle stazioni di Umbertide e Trestina. Le ricerche dei presunti malviventi sono andate avanti qualche ora ma senza esito.

Una ispezione nel veicolo abbandonato, però, ha permesso di rinvenire nel bagagliaio numerosi attrezzi da scasso, tra cui un piede di porco ed una smerigliatrice. Il materiale, utilizzato secondo i militari nei furti con scasso, è stato sequestrato. Sono anche in corso accertamenti sul proprietario del veicolo, un pluripregiudicato di nazionalità rumena, che da una prima verifica è risultato appunto intestatario di oltre cento veicoli. Ad Umbertide, a Gubbio, a Perugia e Foligno, la cronaca in questi giorni ha evidenziato una serie impressionante di furti nelle abitazioni. Ad Umbertide cinque le rapine denunciate di recente, una quindicina nell’eugubino. A Foligno l’ondata di furti preoccupa in modo particolare i gestori di locali e attività commerciali, nel mirino dei ladri anche più volte nel giro di poche settimane, I video delle rapine, pubblicati sui social, hanno destato grande allarme sociale. Pa.Ip.