Gustum domani fa tappa in città. Ecco gli eventi

Farà tappa nella città di Jacopone domani Gustum – Gusto, Unicità, Storia e Tradizioni Umbre, il progetto che vuole valorizzare il territorio umbro, i suoi borghi e città, la sua natura, far conoscere l’ospitalità tipica umbra e la ristorazione di qualità, promosso dai Gal su progetto e con la gestione operativa di Università dei Sapori e Confcommercio Umbria e la collaborazione di CIA Umbria. Si tratta, dopo l’Alta Umbria, di uno dei quattro eventi che coinvolgono il territorio del Gal Media Valle del Tevere, con lo scopo di mettere in risalto la produzione, la materia prima, la qualità della lavorazione dei piatti selezionati, il ruolo dei ristoranti come ambasciatori del territorio. A Todi, dalle ore 18 alle 19:30, presso il ridotto del Teatro Comunale, l’archeo-chef Marino Marini parlerà dell’uso del granturco nella tradizione dolce della Media Valle del Tevere, a partire dal prodotto tipico del brustengolo, che sarà anche il protagonista di un cooking show animato dalla Pastry Chef Donatella Aquili. Seguirà l’intervento della biologa nutrizionista Serena Fagioli. Al termine una degustazione di prodotti del territorio, con il coinvolgimento di imprese locali. Gli appuntamenti successivi si svolgeranno il 21 marzo a Perugia e l’11 aprile ad Assisi. Gustum è una rete di ristoratori e produttori locali, creata per valorizzare la tradizione gastronomica umbra e le produzioni agroalimentari tipiche di qualità e, attraverso esse, comunicare il territorio, i borghi e le città dell’Umbria, la sua natura e ospitalità.

