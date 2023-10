Gusto & cultura, inizia la maratona. Sono giorni di eventi imperdibili

Inizia con questo fine settimana una lunga maratona di eventi in avvicinamento verso il Salone del tartufo Bianco che si concluderanno il 5 novembre. Quella di oggi è una giornata all’insegna dell’edizione 2023 del premio letterario Città di Castello che vive le battute finali con la proclamazione dei vincitori.

Si inizia alle ore 11 in biblioteca dove c’è Marino Bartoletti che dialoga attorno al suo ultimo libro "La partita degli Dei". Bartoletti è stato per tanti anni un giornalista Rai che si è occupato di sport e musica e con i suoi romanzi mette su carta pezzi di storia e sogni, facendo rivivere fra le righe personaggi che sono diventate leggende dello sport come Pelé, Maradona, Vialli, Scirea, Rossi. Con l’autore dialogheranno il giornalista Renato Borrelli e il presidente dell’Associazione culturale Tracciati Virtuali Antonio Vella.

Nel pomeriggio (ore 16 a teatro) c’è la cerimonia di premiazione, con oltre 30 finalisti delle varie sezioni di concorso, giunti da ogni parte d’Italia in attesa di conoscere la loro posizione nella classifica finale. Partecipano tra gli altri Osvaldo Bevilacqua, Alessandro Quasimodo, Benedetta Rinaldi, Alessandro Masi, ospite d’onore l’Ambasciatrice della Repubblica d’Armenia Tsovinar Hamardzumyan.

Altro appuntamento da non perdere, nel pomeriggio, in ricordo di un artista che non c’è più, Zieger. Alle ore 17.30 in biblioteca la presentazione del catalogo della mostra Who is Zieger? a cura di Lorenzo Fiorucci. Saranno presenti i relatori Giorgio Bonimi, Ennio Cerrini, Raffaello Chiarioni, Fabio Galeotti, Angelo Edoardo Zigrino, interverrà anche Giuliano Serafini. A seguire verrà proiettato il bellissimo documentario "Who is Zieger" curato da Fabio Galeotti.

Sempre nella giornata di oggi, alle ore 17.30, all’Accademia Éntheos sarà inaugurata la mostra di pittura di Andrea Cioffi Frequenze, visitabile fino all’11 novembre.

Domani mattina invece alle ore 10 al Circolo Tifernate, il primo incontro dei quattro de "Le Domeniche del Circolo" promossi insieme a Catia Cecchetti (aperti ai soci e alla città).

Alle ore 10 ci sarà infine la presentazione del libro di Sergio Zerunian Hayring e alle 11.30 la presentazione del libro dello storico dell’arte Alessandro Masi, con prefazione di Vittorio Sgarbi, Novecento. Cronache d’arte dal secolo breve.