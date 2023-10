"Gusti, sapori e stress", incontro all’auditorium Sant’Angelo

Il legame fra cucina e benessere psicologico sarà al centro di un convegno, venerdì 27 ottobre, alle ore 15.30, nell’auditorium Sant’ Angelo, su iniziativa delle associazioni Il Giunco O.D.V. e Genitori e Amici dei Disabili. L’incontro "Gusti , sapori e stress: esplorando il legame tra cucina e benessere psicologico", verrà aperta dalla presentazione di Rosella Aristei, presidente de Il Giunco, del sindaco Paola Lungarotti, di Ilaria Vescarelli, direttrice del Distretto Sanitario dell’Assisano Azienda Usl Umbria 1. A seguire gli interventi degli specialisti che affronteranno la questione cibo-benessere psicologico da ambiti diversi. alle 19 la chiusura dei lavori a cura di Daniela Brunelli, assessore municipale alle Politiche Sociali e scolastiche. "Un modo inconsueto per riappropriarsi del benessere attraverso una modalità conosciuta, ma mai valorizzata e vissuta, dove l’espressione personale in cucina diventa terapia, si intreccia con la creatività che coinvolge tutti i sensi, in particolare il gusto, creando gratificazioni a chi crea e a chi riceve. È una ottima occasione per entrare in sintonia con sé stessi e con l’altro e ha effetti e benefici psicologici e sociali innegabili" - spiega l’assessore Brunelli -. Cucinare con cura, con amore, con pazienza, con Il giorno seguente, 28 ottobre, una seconda iniziativa approfondirà l’argomento del convegno: il primo corso di formazione Cooking Therapy per operatori che applicheranno il metodo messo a punto dalla dottoressa Roccaro, presso la Casa di Jonathan alle 8.30. "La Cooking Therapy risulta coinvolgente per diverse categorie di persone - dice la presidente Aristei - con disabilità e non, ma soprattutto risulta interessante perché viene posta attenzione alla problematica del benessere attraverso un percorso innovativo".