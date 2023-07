Guinza, parte il conto alla rovescia "Ad agosto appalto per la galleria"

"Già entro i primi quindici giorni di agosto partirà la gara e in due anni e mezzo si prevede di ultimare i lavori": procede l’iter che condurrà all’apertura della galleria della Guinza tra Umbria e Marche, passaggio fondamentale per il completamento della Due Mari nel tratto mancante dell’Altotevere. Lo rende noto l’onorevole Riccardo Augusto Marchetti (Lega) a fronte dell’approvazione avvenuta venerdì del progetto della Galleria della Guinza.

"Dopo trent’anni di promesse e annunci apriremo la Galleria della Guinza e finalmente all’Umbria, alle Marche e alla Toscana si spalancherà un futuro più competitivo, sia dal punto economico che del turismo", dice Marchetti rimarcando il lavoro del Ministro alle Infrastrutture Matteo Salvini, del sottosegretario Edoardo Rixi e dell’assessore umbro Enrico Melasecche. Imminente dunque la gara per l’appalto delle opere di adeguamento della canna mentre nel frattempo si sta progettando anche il collegamento tra la Galleria della Guinza e l’E45 in territorio umbro. Col 2023 si è sbloccato il progetto attorno a una delle grandi opere incompiute. A fine giugno la Regione aveva completato gli ultimi passaggi di competenza per avviare la gara d’appalto dei lavori di riqualificazione e apertura al traffico della Galleria della Guinza, un’opera rimasta incompiuta per oltre trent’anni e che versa in uno stato di profondo degrado. Gli uffici regionali avevano trasmesso i pareri definitivi relativi alle autorizzazioni idrauliche e alle valutazioni ambientali necessarie per le opere funzionali incluse nel progetto di adeguamento e collegamento della galleria. L’assessore regionale alle infrastrutture Enrico Melasecche aveva sottolineato l’importanza di questi passaggi: "Si sta per vedere la luce in fondo al tunnel. La gara per l’appalto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza della Galleria segna la fine di una vera vergogna nazionale e garantirà un nuovo asse stradale di penetrazione veloce fra Marche ed Umbria lungo l’itinerario della E78 Grosseto-Fano".

Già a gennaio 2023 la presidente Donatella Tesei aveva firmato l’intesa con il Commissario straordinario per gli interventi strutturali della E78 Grosseto-Fano, che ha dato il via libera al progetto definitivo di adeguamento della galleria. A febbraio poi il commissario aveva incaricato Anas di avviare tutte le attività necessarie per l’opera. Era stato stanziato un budget di 150 milioni di euro per il progetto, adeguato ai costi attuali.