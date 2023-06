Guinza, luce in fondo al tunnel? 30 anni di immobilismo finiscono

Guinza: si intravede la luce in fondo al tunnel? L’interrogativo, dopo 30 anni di immobilismo, è d’obbligo, ma per la Galleria della Guinza qualcosa si sta muovendo. Si avvicina infatti la tappa della gara per l’appalto dei lavori propedeutici alla riapertura al traffico. E’ quanto fa sapere l’assessore umbro Enrico Melasecche che proprio ieri ha annunciato: "La Regione ha trasmesso agli Enti di competenza i pareri definitivi per le autorizzazioni idrauliche e le valutazioni delle condizioni ambientali per le opere funzionali ricomprese nel progetto di adeguamento e collegamento della galleria della Guinza". Tutto ciò in vista della gara per l’appalto dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza secondo le nuove normative nazionali ed europee, "che garantiranno un nuovo asse stradale di penetrazione veloce fra Marche ed Umbria lungo l’itinerario della E78 Grosseto-Fano", precisa Melasecche. A gennaio la presidente Tesei aveva firmato l’intesa con il Commissario straordinario Simonini per gli interventi strutturali della E78 Grosseto-Fano che ha dato il via libera al progetto definitivo di adeguamento della Guinza; a febbraio poi il commissario ha incaricato Anas, come soggetto attuatore, di avviare le attività necessarie alla tempestiva realizzazione dell’opera. "Tutti gli enti coinvolti – aggiunge Melasecche – procedono senza indugi e c’è già uno stanziamento di 150 milioni di euro per il progetto".