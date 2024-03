Guinza, il nodo dei collegamenti: "E78, fare chiarezza sul tracciato"

Cresce il dibattito attorno alla galleria della Guinza e al futuro tracciato della Due Mari: argomenti che infiammano la campagna elettorale a San Giustino e il dibattito politico in generale, dopo l’avvenuta consegna dei lavori al traforo. Un’iniziativa elettorale che si è svolta a Lama ha consentito un primo confronto pubblico sulla situazione, avvenuto anche alla presenza di alcuni rappresentanti del comitato Voci dalla Valle giunti dal versante marchigiano, in particolare dalla confinante zona di Mercatello.

Due le questioni. La prima riguarda il traffico di collegamento alla Galleria della Guinza che in Umbria è rappresentato dalla Provinciale 200 di Parnacciano. Sia il comitato di cittadini che è sorto attorno alla galleria della Guinza che i vari esponenti intervenuti nel dibattito, hanno messo in evidenza "criticità importanti. Non può essere la strada provinciale 200, per la quale ovviamente è da escludere il transito dei mezzi pesanti, a rappresentare il collegamento della E78. Una strada che presenta alcune frane e diverse strettoie e che dovrebbe sopportare il passaggio di duemila auto al giorno, un problema enorme per i cittadini residenti", ha detto Stefano Veschi, candidato di San Giustino Partecipa, promotore dell’iniziativa.

La seconda questione riguarda il tracciato della E78 nel versante umbro. Da più parti è emerso un forte no all’ipotesi che sembra voler seguire Anas e che non è la stessa sulla quale le tre amministrazioni coinvolte (Città di Castello, San Giustino e Citerna) avevano trovato l’accordo. "Di sicuro va scongiurato un tracciato non condiviso né dai comuni, né dalla Regione Umbria, che passa a nord dell’abitato di Selci Lama in corrispondenza degli scavi archeologici di Colle Plinio", ha aggiunto Veschi. Aveva chiesto "pieno rispetto dei luoghi e delle scelte fatte a suo tempo" anche il candidato di Communitas Fabio Buschi: "Il tracciato deve essere prossimo alla piastra logistica, altre soluzioni non ci troveranno favorevoli. Intanto però attorno all’ipotesi Selci Lama-Scavi di Colle Plinio alcuni tecnici incaricati da Anas stanno già effettuando alcune valutazioni…