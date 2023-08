Guidavano ubriachi, sei multe In tre denunciati dalla polizia

TERNI - Sei sanzioni per guida in stato d’ebbrezza, in tre casi con denuncia alla magistratura in quanto il tasso alcolemico superava il valore di 0,8 grammi per litro, nell’ambito dei controlli effettuati dalla polizia stradale, in particolare sulla Marattana, nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana. Tre, su sei casi, i minorenni coinvolti. "Un dato che rattrista e deve far riflettere – commenta la sezione ternana della polizia stradale – è quello che riguarda due delle tre sanzioni amministrative che hanno riguardato due giovani minorenni, fermati a bordo dei rispettivi ciclomotori, il cui tasso alcolemico accertato era compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro. Sei quindi nel totale le sanzioni elevate per guida in stato di ebbrezza. Si ricorda che il Codice della Strada prevede conseguenze importanti per la guida in stato di ebbrezza eo di sostanze stupefacenti, sia di tipo amministrativo che penali".