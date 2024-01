Guida senza patente e ha un coltello in macchina: denunciato

SIGILLO – Nell’ambito della consueta attività di prevenzione predisposta dalla Compagnia Carabinieri di Gubbio, i Carabinieri della Stazione di Sigillo hanno aumentato i controlli, concentrandosi in particolare su mezzi e persone sospetti in transito lungo la SS3 Flaminia al termine delle festività natalizie. Nella categoria dei sospetti è rientrata un’autovettura che aveva eseguito un pericoloso sorpasso nel centro abitato di Sigillo. I militari hanno dunque proceduto al controllo del mezzo, alla cui guida c’era un sessantenne proveniente da fuori regione, sprovvisto della patente di guida perché revocata nel 2017. Dopo aver contestato all’uomo la violazione di guida senza patente con una sanzione amministrativa pecuniaria di 5100 euro, i Carabinieri hanno proceduto alla perquisizione personale e del veicolo, trovano un coltello della lunghezza di 16 centimetri, con lama di 8 centimetri, del quale l’uomo non è stato in grado di giustificare il possesso. È stato denunciato per ingiustificata detenzione di oggetti atti ad offendere.