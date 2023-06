Guerra alle ’strade killer’ Nuovi limiti di velocità In arrivo altre ’Zone 30’

Strade killer, il Comune prosegue nella lotta all’alta velocità e programma altre due "Zone 30". Dopo quelle già realizzate nella zona del centro storico e in viale Martiri della Resistenza l’intervento riguarderà la frazione di San Giovanni di Baiano, luogo di vari incidenti anche mortali e quella di San Nicolò, zona ad alta densità abitativa con numerosi servizi rivolti anche ad anziani e bambini. "L’Amministrazione – si legge nella determinazione dirigenziale pubblicata all’albo pretorio del comune - ha dato indicazione di procedere con interventi per calmierare le velocità veicolari per incentivare una mobilità dolce e aumentare così la sicurezza di tutti i flussi, in particolare nei punti e nei nodi di maggiore rischio incidentale". L’importo complessivo del progetto, inserito nel piano degli investimenti 20222024, ammonta a 221.924 euro di cui: 146.924 destinati alle operazioni in programma a San Giovanni di Baiano e a San Nicolò e 75 mila per il secondo stralcio. Il progetto prevede anche la messa in sicurezza della strada della frazione di Morgnano (altra zona ritenuta a rischio). Il Comune, guidato dal sindaco Sisti (foto), si prepara ad affidare l’incarico per la progettazione di fattibilità definitiva, esecutiva e sicurezza in fase di progettazione nonché per la direzione lavori ad una ditta esterna perché, si legge nella determinazione "Il carico di lavoro che sta interessando gli uffici non permette di completare il servizio tecnico per la prestazione in questione in tempi rispondenti alle richieste dell’Amministrazione". Per l’attivazione delle nuove Zone 30 ci sarà comunque ancora da attendere. Intanto però il comune ha provveduto a mettere in sicurezza un’altra strada molto pericolosa e luogo di numerosi incidenti, ovvero via dei Filosofi, nel tratto dal mattatoio all’incrocio col quartiere di San Nicolò. Qui nel primo tratto è stato installato già un dosso dissuasore di velocità, ma permangono le strisce gialle ed i lavori sono ancora in corso. Il sistema speed check, sembra ormai superato e l’unica soluzione efficace per ridurre la velocità dei veicoli è quella dei dossi artificiali che costringono gli automobilisti a rallentare per evitare danni ai veicoli. Alcuni residenti di viale Marconi, anche dopo l’incidente mortale di domenica, chiedono al comune di mettere in sicurezza anche quel tratto di strada che dalla chiesa del Sacro Cuore arriva fino alla frazione di Pontebari.