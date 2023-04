’Guerra’ alle pale eoliche Appello al vescovo

ORVIETO Un appello al vescovo Gualtiero Sigismondi come ultimo, disperato tentativo per cercare di bloccare il progetto delle sette grandi pale eoliche che dovrebbero sorgere sull’altopiano dell’Alfina. Lo rivolge al monsignore, Maurizio Conticelli dell’associazione Amici della Terra. L’appello è motivato dal fatto che parte dei terreni interessati dall’investimento sono compresi nell’azienda agricola dell’Opera del Duomo nel cui Cda il vescovo esprime alcuni membri. "Ci stiamo battendo, come associazioni e comitati, contro tale realizzazione che investe anche terreni di proprietà dell’Opera del Duomo, senza peraltro che quest’ultima abbia sollevato obiezioni e presentato formali osservazioni come risulta dalla documentazione presente nel sito del ministero dell’Ambiente – dice Conticelli – , né sembrano avere avuto effetto i pareri contrari dei Comuni di Orvieto e di Castel Giorgio, se è vero che il ministero avrebbe dato parere favorevole al procedimento di Via e che il parere definitivo sarebbe ora della Presidenza del Consiglio per dirimere il contrasto sorto a seguito del parere negativo del ministero della Cultura". Da qui l’appello al monsignore di cui si auspica un intervento in extremis.