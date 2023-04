’Guerra’ alle liste di attesa Adesso la Sanità pubblica chiede aiuto ai privati

Sarà la sanità privata (convenzionata) ad andare in soccorso di quella pubblica per cercare di smaltire nei prossime tre mesi le 74mila prestazioni delle liste di attesa. Con il passare dei giorni, infatti, emergono alcuni dettagli dell’operazione imbastita dalla Giunta regionale che punta a recuperare il tempo perduto e a smaltire quella lunga lista di cittadini che attende da mesi per una visita, un esame o un intervento chirurgico. Mercoledì scorso l’Esecutivo di Palazzo Donini ha approvato l’atto che contiene, oltre agli obiettivi e le modalità, anche le azioni concrete con le quali si vuol recuperare il tempo perduto. E la Direzione sanitaria regionale ha messo subito alle strette la due Aziende Sanitarie e i due Ospedali di Perugia e Terni: i direttori generali, infatti, a metà della prossima settimana, dovranno presentare l’elenco degli esami che dovrebbero essere esternalizzati ai privati convenzionati (e quindi verrebero eseguiti pagando il ticket): lo faranno attraverso manifestazioni di interesse a cui saranno le stesse strutture sanitarie in convenzione ad aderire. Sul tavolo naturalmente sono stati anche staziati i fondi per l’operazione: altri 5,3 milioni oltre agli 1,6 già disponibili. E il massimo sarebbe proprio quello di smaltire quel lunghissimo elenco da qui al prossimo 31 luglio, in modo tale da azzerare le liste di attesa accumulate dal Covid in poi e ripartire da zero, così da dare risposte ai cittadini nel giro di 1530 giorni. Se sarà solo un sogno lo si capirà fra qualche settimana. Ma oltre a questo, la Direzione regionale è stata molto chiara con i direttori delle Aziende: gli specialisti debbono aumentare le proprie prestazioni all’interno delle strutture pubbliche e lo devono fare con una organizzazione migliore delle proprie agende. A rischio c’è infatti il decurtamento dell’intramoenia, le prestazioni a pagamento che vengono svolte dai medici all’interno della struttura pubblica. E quello che si prospetta è un vero braccio di ferro, con tutte le conseguenze che si possono immaginare. Va chiarito infine che certe operazioni non si effettuano con la bacchetta magica tanto meno da un giorno all’altro. Servirà quindi un po’ di pazienza, senza scordare che questo è il terzo tentativo di "rivoluzione" di questa Giunta regionale della questione legata alle liste di attesa. Con la speranza che sia davvero la volta buona.

Michele Nucci