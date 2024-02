Gubbio, tornano gli scacchi. C’è il Festival internazionale

GUBBIO - La città di Gubbio continua ad ampliare la propria proposta, aprendosi nuovamente al mondo degli scacchi. Dopo il successo della prima edizione svoltasi lo scorso anno, dal 1° al 3 marzo 2024 la città di pietra ospiterà il 2° Festival Internazionale di Scacchi “Città di Gubbio”. Come per il 2023, il torneo sarà organizzato da Giuseppe Zangla, scacchista siciliano ed esperto organizzatore, in collaborazione con il Gruppo Scacco matto Eugubino, presieduto da Francesco Zaccagni. La kermesse si preannuncia di alto livello: vedrà la partecipazione di numerosi scacchisti da tutta Italia e con prestigiose presenze straniere (per ora Russia, Ucraina, Moldavia, Germania, Armenia, Svezia e Bosnia) e alcuni giocatori molto titolati. Tra questi, nell’Open A, il GM Pierluigi Basso, campione italiano 2021, i Maestri Internazionali italiani Piscopo e Di Benedetto, il moldavo Ceres Dragos e altri ancora. Il torneo si svolgerà per tutto il weekend, con cinque turni da 90 minuti a giocatore e sarà suddiviso in tre open, categorie che si differenziano tra loro per livello di difficoltà. È importante sottolineare che quello eugubino sarà il primo torneo in Italia che si disputerà facendo riferimento al nuovo Elo Fide aggiornato – ovvero il nuovo parametro di calcolo dei punteggi - che partirà proprio il 1° Marzo. La scelta di Gubbio da parte di Zangla è dovuta alla posizione geografica centrale e alla bellezza della città, che si riflette anche nella splendida e ampia sala da gioco scelta: la Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio.