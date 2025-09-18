Gubbio, torna ’Puliamo il Mondo’. Restituire ai luoghi decoro e bellezza

Torna anche per il 2025 "Puliamo il Mondo", la campagna nazionale di Legambiente che è anche il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo e al quale partecipa anche la città di Gubbio. Presentato ieri in conferenza stampa, il progetto ha come obiettivo quello di restituire decoro e bellezza ai luoghi che abitiamo e a Gubbio si rende possibile grazie all’impegno congiunto di scuole, residenti, associazioni e amministrazione comunale. "Puliamo il Mondo è molto più di un’azione di raccolta rifiuti, è un’occasione di educazione civica e di comunità" ha sottolineato il vicesindaco Gagliardi, che ha colto l’occasione per fare il punto sullo stato dell’arte della situazione ambientale cittadina. "Negli ultimi mesi - ha spiegato - abbiamo intensificato i controlli e le azioni di sensibilizzazione: i numeri parlano nel dettaglio di 38 interventi effettuati per abbandono dei rifiuti, 52 verifiche sulla differenziazione, la scoperta di 3 discariche abusive, 32 controlli su aziende e 34 su privati, oltre a 30 iniziative informative rivolte a scuole e cittadini. L’aspetto educativo è per noi prioritario rispetto a quello repressivo, per questo abbiamo voluto coinvolgere direttamente le scuole, vero fulcro di ogni attività di sensibilizzazione". Le dirigenti scolastiche hanno confermato con entusiasmo la partecipazione delle loro comunità educative. "Abbiamo accolto con grande piacere questa iniziativa perché si inserisce perfettamente nel percorso di educazione civica, materia trasversale che tocca tutte le discipline. I ragazzi hanno una sensibilità ambientale straordinaria mi piace sottolineare sempre che loro non sono il nostro domani, ma il nostro oggi", hanno commentato Maria Gioia Pierotti e Francesca Pinna, dirigenti scolastiche rispettivamente del Secondo Circolo Didattico "Aldo Moro" e della scuola secondaria di primo grado Mastro Giorgio-Nelli. In totale saranno circa 160 i cittadini coinvolti, tra studenti e cittadini. Oltre alle aree di Mocaiana e Branca e alla Strada Dritta, che verrà pulita dai bambini dell’Aldo Moro, anche la zona di santa Cristina verrà pulita dai residenti. A tutti verrà consegnato un kit con guanti, sacchi e cappellino, oltre a una borraccia donata dal Comune, per rafforzare e rendere concreto il messaggio di sostenibilità.

Federico Minelli