Gubbio, torna il Palio della Balestra. Oggi storica sfida con Sansepolcro

La città lascia da parte per una settimana le emozioni ceraiole, facendo spazio ad un’altra, importante, manifestazione folkloristica. Oggi, infatti, è il giorno del Palio della Balestra, presentato ieri mattina presso la Sala Trecentesca di Palazzo Pretorio, alla presenza del presidente della società Balestrieri di Gubbio Marcello Cerbella, del sindaco Filippo Stirati e dell’artista Enzo Di Franco, autore del Palio di quest’anno.

"Siamo le uniche due società – ha esordito Cerbella – che senza interruzioni hanno rinnovato ogni anno il tributo ai rispettivi santi patroni, Sant’Ubaldo e Sant’Egidio. Alla fine, noi siamo di passaggio ed abbiamo l’onere e l’onore di mantenere questa continuità e lo facciamo attenti a non invalidare nulla del passato".

Il sindaco di Gubbio, Filippo Stirati, ha invece parlato della manifestazione come una delle "pagine più pregevoli e continuative del panorama delle tradizioni italiane - ha detto il primo cittadino – ; mi complimento con la società balestrieri per l’attaccamento che esprimono alla città in maniera disinteressata e appassionata".

Il programma di oggi coinvolge tutta la giornata, a partire dalle ore 11 quando ci sarà la lettura del bando di sfida per le vie della città; alle ore 16, invece, partiranno i cortei dei Gruppi di Gubbio e Sansepolcro che si ritroveranno circa mezz’ora dopo in Piazza Grande, dove alle 17:30 si partirà con i tiri. Il capobanco per i biturgensi sarà Elia Guerrini Guadagni, vincitore lo scorso maggio, mentre per i “padroni di casa” sarà Francesco Morelli a scoccare la prima freccia verso il tasso.

Il vincitore porterà a casa il Palio realizzato da Enzo Di Franco, artista nativo di Alcamo, che ieri ha definito la realizzazione una "prova difficile, anche se per me è più facile dipingere con un pennello che parlare ad un pubblico.

Sono felice ed emozionato di essere qui con voi nella vostra bellissima città".

L’opera di quest’anno rappresenta uno scorcio delle due città separate proprio dal Palio e dal tasso, con i labari delle due società e una balestra che si prendono la scena nella parte bassa.