GUBBIO - Sopralluogo tecnici e delegato alla viabilità: sopralluogo su strade provinciali di Gubbio con interventi di ripristino frane per 3 milioni di euro Il consigliere della Provincia delegato alla viabilità Moreno Landrini, insieme ai responsabili dell'Ufficio Manutenzione e tutela stradale, ha effettuato un sopralluogo su alcuni tratti di Gubbio. Investimenti per 492mila euro nelle strade, 1 milione e 240mila euro per nuovi interventi e 3 milioni di euro per ripristino frane.