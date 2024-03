Gubbio, settimana cruciale. Candidature e progetti. I nodi del ’Patto avanti’

È una settimana decisiva quella appena cominciata per definire i progetti politici e le candidature sulle quali l’elettorato eugubino sarà chiamato a pronunciarsi nelle amministrative 2024 (8-9 giugno). Le incertezze riguardano soprattutto il centrosinistra il cui tavolo (Pd, Psi, M5S, LeD, Liberi e Democratici, Alleanza Verdi e Sinistra, Civici Umbri) sta cercando di costituire anche localmente il “Patto avanti” varato a livello regionale; ma il cammino non è scontato per alcune puntualizzazioni richieste da Gubbio città futura, contraria all’eventuale ricorso alle primarie per la scelta del sindaco, candidati al momento la vicesindaco Alessia Tasso e Leonardo Nafissi, e favorevole invece ad un progetto che preveda una qualche discontinuità con il passato. Ostacoli non da poco che non consentono previsioni sicure. Procede sicuro il cammino del centrodestra che con Gubbio Civica e l’appoggio di Lega, F.I. e Fratelli d’Italia, punta tutto sulla candidatura a sindaco di Vittorio Fiorucci, il cui nome apparirà sul nuovo simbolo della futura lista.

"A fronte di questi positivi avvenimenti e riscontri – scrive il Coordinamento comitato Gubbio Civica - Fiorucci Sindaco – chiamiamo a raccolta tutti i cittadini che vogliano mettere al servizio della città le loro competenze". Sui social ed a livello di contatti personali, procede intenso anche il lavoro degli altri candidati a sindaco, l’ex parlamentare Rocco Girlanda proposto da Rinascimento eugubino ed Angelo Baldinelli di Alternativa Popolare. Nel dibattito interviene anche Diego Pierotti di Gubbio Città Europea. Parla di "un oggettivo commissariamento della scena politica odierna ad opera dei rispettivi livelli regionali", bocciando lo strumento delle primarie per arrivare alla scelta del candidato.

"Gubbio città europea – scrive Pierotti – non intende rimanere troppo a lungo in attesa rispetto alle decisioni che altri dovranno prendere né intende assumere posizioni di dipendenza rispetto alle scelte consumate dalle altre forze politiche di cui sopra. Siamo operativi nella valutazione anche di altri percorsi politici in campo, già nati o che possano nascere". Chiaro il riferimento a Cantiere Sociale e Pci rimasti fuori, per volontà altrui, il primo, o decisione propria, il secondo, dal tavolo del centro sinistra.