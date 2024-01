Pd in conclave a Gubbio, la sfida di Schlein tra sanità e salario minimo

Gubbio (Perugia), 19 2024 – Jeans e golfino celeste polvere. Come quella che lei vorrebbe togliere dal partito democratico. In verità Elly Schlein al ritiro Pd all’ex convento dei cappuccini in quel di Gubbio, trasformato in un resort a quattro stelle, ricalca almeno nella liturgia quella già sperimentata da Romano Prodi che nel 2006 (a un mese dall’insediamento del suo secondo governo) organizzò una due giorni con leader politici dell’allora maggioranza e ministri a San Martino in Campo, a un tiro di schioppo da Perugia.

L’intervento della segretaria del Pd: ”Il Pd voce dei fragili”

Una formula diversa, altri tempi, altra politica (c’era l’Ulivo qui ci sono gli ulivi nel pratino all’inglese). Schlein scherza coi suoi a fine intervento che non c’è stato tempo per bagni relax e massaggi. “Non ho portato né costume né pistola - sorride -. Se tornate in treno non lo fermate, non portate via i quadri… Perché ne abbiamo viste di tutti i colori in questi mesi”.

Il riferimento alla politica dalla quale Schlein vuol tenere lontano il Pd è abbastanza diretto. Come le parole frizzanti che la leader rivolge al premier Meloni e al suo governo. A poche ore da quest’intervento Schlein sarà al Nazareno a parlare di una “Bossi -Fini criminogena” da smantellare (la legge che disciplina l’immigrazione).

Schlein parla di diritti: di voler salvare il sistema sanitario pubblico che la destra (“che non è una destra sociale” e sottolinea sociale) vuole smantellare anche senza dirselo, riducendo i finanziamenti che dovrebbero essere strettamente collegati al Pil senza scendere sotto la soglia del 7, 5%. Siamo al 6,1%.

“Ieri sera non ero qui, ero andata a vedere il film Kripton che Francesco Murzi ha scritto dopo aver passato cento giorni con loro nel 2022 in due strutture psichiatriche della periferia romana”. Tutto questo avendo ben presente che nel post pandemia c’è stato un aumento del 30% dei casi psichiatrici tra gli adolescenti. E che mancano, dice Schlein, posti letto, neuropsichiatri, psicologi. Manca un po’ tutto alle strutture per la salute mentale. Come ormai sta cominciando a mancare tanto, troppo, alla sanità. Questi temi non distraggono i parlamentari riuniti dal parlare delle candidature alle Europee e alle amministrative. Sottotraccia è il tema non detto del giorno. Si fa a gomitate perché il Pd rischia un risultato non così brillante. C’è sempre troppa polvere. Si dice di voler tornare tra la gente e ci si chiude negli alberghi di lusso. Servirà a pensare meglio?