Gubbio, raffica di lavori pubblici: "Progetti per 31 milioni di euro"

È stato un lungo excursus sulla vita amministrativa della città la conferenza stampa con la quale sindaco ed assessori, nell’ex refettorio della biblioteca sperelliana, hanno riepilogato e documentato un decennio di governo cittadino. Nei loro interventi, hanno tenuto a rivendicare risultati importanti, la soluzione di situazioni pesanti economicamente pesanti ereditate dalle precedenti amministrazioni (tra cui i Cup di San Pietro ed ex ospedale di Piazza 40 Martiri, Gubbio cultura e multiservizi, discarica di Colognola etc.), consegnando alle amministrazioni che verranno – è stato sottolineato più volte – una città migliore, e progetti di qualità da completare o da avviare, alle prese comunque, come altre realtà, con problemi preoccupanti quali invecchiamento e calo della popolazione, mancanza di lavoro con tanti giovani costretti ad emigrare.

"Mettiamo a disposizione della città – ha concluso Stirati - una classe dirigente capace e preparata, che merita fiducia". Nei singoli interventi Alessia Tasso, vice sindaco ed assessore all’Ambiente, ha parlato di “Gubbio città della sostenibilità”, con la raccolta differenziata estesa a tutto il territorio passando da 2 mila a 12 mila utenti e percentualmente dal 44,4% al 69%. Oltre a quanto fatto per tutelare ambiente e qualità dell’aria, che Arpa e studi scientifici, va aggiunto, hanno certificato di piena sicurezza e tranquillità. Valerio Piergentili, lavori pubblici, ha chiosato, dopo una serie di cifre a richiamare qualità dei progetti impostati e/o realizzati (per un valore di circa 31 milioni di euro), "lasciamo alla città un patrimonio enorme". Giovanna Uccellani, assessore alla cultura, commercio ed agenda digitale, ha richiamato le tante iniziative che hanno fatto di Gubbio una "Città della cultura, una città connessa e delle buone pratiche".

Gabriele Damiani, assessore al turismo e allo sport, ha voluto richiamare il grande rilancio del movimento turistico con un aumento del 20%, con l’imposta di soggiorno che passa dai 63 mila euro del 2018 ai 303 mila del 2023, lasciandosi alle spalle le crisi legate al terremoto del 2016 ed al Covid. Interessanti anche i dati forniti dagli assessori Rita Cecchetti (Patrimonio e Patrimonio), 1.170.000 euro i ricavi dalla vendita del patrimonio (edifici e terreni) e Marco Morelli (Bilancio), solido nonostante siano state sanate situazioni pesanti ereditate dal passato.