Gubbio prepara il derby. Rosa quasi al completo

GUBBIO - All’antivigilia del derby contro il Perugia, mister Braglia prosegue con il lavoro sul campo di allenamento e può contare su una rosa quasi al completo. Se Mercadante ha ormai terminato il percorso di recupero e sarà totalmente disponibile per il match di domenica, da una decina di giorni circa si è fermato Spina per un problema muscolare che lo terrà ai box fino a poche settimane dalla conclusione della regular season. La prossima settimana, invece, tornerà a Gubbio Alessandro Galeandro e comincerà un allenamento personalizzato per concludere la riabilitazione in seguito alla rottura del legamento crociato anteriore, subita nell’ottava giornata di campionato. Una pedina che potrebbe tornare utile anche in vista dei playoff, per i quali è stato diramato il calendario. I due turni della fase playoff del girone (gara secca) si giocheranno sabato 4 e martedì 7 maggio; dalla fase playoff nazionale ci si scontrerà tra andata e ritorno: la prima fase andrà in scena l’11 e 14 maggio, mentre la seconda il 18 e 21 dello stesso mese. Per le final four: semifinali di andata 25 maggio, ritorno 28 maggio. La finale si giocherà il 2 e 9 giugno tra andata e ritorno. Un percorso lunghissimo e nel quale si affronteranno avversari di assoluto livello: sarà importante per il Gubbio arrivarci nel miglior periodo di forma possibile ma anche con la miglior classifica possibile.