Gubbio No Borders al via Apre Serena Brancale

Tutto pronto per la XXII edizione del Festival Gubbio No Borders, ormai una eccellenza del jazz nazionale. Prenderà il via giovedì 3 agosto con proposte allestite nei luoghi più suggestivi del centro storico: Teatro Romano, Cortile e voltone del Palazzo Ducale, Chiostro di San Pietro, Via cittadine. Organizzato dall’Associazione Jazz Club Gubbio con la direzione artistica di Luigi Filippini, si articola in concerti con musicisti di grido, un omaggio a Pino Daniele, a matinée, Masterclass e la nascita della No Borders Jazz Orchestra che si esibirà, in chiusura, con Fabrizio Bosso, uno dei trombettisti più importanti della scena internazionale. Novità, anche la collaborazione con Gubbio Oltre Festival, Correnti Jazz Festival e Moon in June per l’organizzazione di alcuni degli appuntamenti in cartellone. Il via giovedì alle 21.45, a Villa Anita di Sigillo con la cantante Serena Brancale (foto). Mercoledì 16 agosto al Teatro Romano omaggio a Pino Daniele: protagonisti i musicisti che lo hanno accompagnato nelle varie tournée: il bassista Gigi De Rienzo e il tastierista Ernesto Vitolo. Accanto a loro sul palco, il batterista Claudio Romano, il sassofonista Gigi Patierno, il chitarrista Osvaldo Di Dio e la cantante Emilia Zamuner. Un evento in partnership con Gubbio Oltre Festival. Sabato 19 agosto approdano al No Borders Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, che festeggiano i vent’anni anni del meraviglioso duo Musica Nuda. Mercoledì 23 agosto sul palco del Palazzo Ducale salirà il grande sassofonista Francesco Cafiso, alla guida del suo Quartet (pianista Mauro Schiavone, bassista Dario Deidda e batterista Marco Valeri). Infine mercoledì 30 agosto (ore 21,30 Palazzo Ducale) sarà la volta di Fabrizio Bosso, che suonerà insieme alla No Borders Jazz Orchestra formata da docenti e allievi delle No Borders Masterclass. Tornano nel voltone del Palazzo Ducale anche i concerti del mattino a ingresso gratuito e i concerti diffusi nella città, sempre gratuiti.