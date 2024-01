Gubbio, l’albero-record. Brilla sul monte Ingino il “gigante“ della pace. Visitatori da tutta Italia

Sono gli ultimi giorni per ammirare ancora l’Albero di Natale più grande del mondo; le luci che lo disegnano si spegneranno domenica 14 gennaio. La seconda del mese come avverrà d’ora in poi. La straordinaria opera degli alberaioli, che meritano gratitudine generale, con la sua 43 edizione, è stata protagonista ancora una volta del periodo natalizio eugubino, regionale, nazionale ed internazionale per la suggestione che propone, per i valori che esprime, per il fascino di un’ambientazione unica. Il fascio di luce dal versante del Monte Ingino illumina il centro storico, un “unicum” straordinario, esaltando nel contempo i valori che esprime in termini di devozione al Patrono S.Ubaldo ed al suo insegnamento di “Santo della pace e delle riconciliazione”. Valori che rimbalzano nelle dediche delle 950 sorgenti che disegnano l’Albero. Scorrerle è commovente ed istruttivo. Oltre ad un ricordo struggente dei propri affetti, sono una condanna di qualsiasi forma di violenza.

C’è una dedica per Giulia Cecchettin, “e tutte le donne vittime di ogni violenza”. C’è un pensiero pure per “Coloro che hanno perso la vita in modo violento” e per “tutte le popolazioni del mondo coinvolte in conflitti di guerra”. Non mancano dichiarazioni di affetto per la propria città: “Mamma e papà grazie di avermi fatto nascere a Gubbio”. L’"eugubino in più", come affettuosamente lo chiamano gli “alberaioli”, ha fatto centro ancora una volta, trascinando migliaia di visitatori. Tante le gite organizzate da ogni parte d’Italia, innumerevoli le testate giornalistiche e televisive nazionali – l’Albero ha occhieggiato più volte nel Tg1, Tg2, Canale 5 etc. ed internazionali che lo hanno recensito, garantendo una promozione che merita una riflessione per consentire in termini organizzativi una risposta all’altezza delle aspettative ed evitare qualsiasi smagliatura. Che sarebbe un’offesa dinanzi a tanta bellezza.