Gubbio, la lite sui lavori pubblici: "Dal sindaco arroganza e disprezzo"

Prosegue il botta e risposta tra l’amministrazione comunale e la minoranza. Oggetto del dibattere è ancora il Dup, piano triennale dei lavori pubblici, di cui si sarebbe dovuto discutere lo scorso 27 novembre durante il consiglio comunale. Già nel corso dell’assise non sono mancate scaramucce, seguite poi da un duro comunicato di Città Futura al quale il sindaco Vittorio Fiorucci (nella foto) ha risposto senza mandarle a dire. I toni non sembrano accennare a diminuire, vista la controrisposta dei gruppi consiliari di minoranza: "Le affermazioni del sindaco, intrise di arroganza e disprezzo, dimostrano una visione distorta e preoccupante della democrazia locale. Accusare la minoranza di pigrizia amministrativa e ignoranza degli strumenti di programmazione non è solo falso, ma profondamente offensivo nei confronti di una rappresentanza che dà voce al 75 per cento degli eugubini, sistematicamente ignorati da una maggioranza che opera come un’oligarchia autoreferenziale. Questo atteggiamento rivela una visione del Consiglio Comunale, ridotto a un passacarte per decisioni già prese altrove da pochi eletti della maggioranza." E prosegue: "La gestione del Dup è stata un esempio lampante di scorrettezza amministrativa. I tempi di consegna inadeguati hanno impedito ogni approfondimento, violando principi basilari di trasparenza e correttezza amministrativa. Ricordiamo che durante la discussione sul Dup, nel corso degli interventi dei consiglieri, non erano presenti né il Sindaco né la maggior parte degli assessori e delle assessore; da qui la scelta consapevole, motivata ed argomentata di lasciare l’aula. Forse il sindaco prima di scrivere comunicati lanciando false accuse dovrebbe avere quanto meno il garbo, se non il dovere istituzionale, di ascoltare tutti gli interventi in Consiglio Comunale. Ci rivolgiamo agli eugubini: questa maggioranza vi ignora, non rappresenta la vostra voce e governa senza ascoltare oltreché senza conoscere l’abc della democrazia e dell’amministrazione".

Federico Minelli