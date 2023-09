Gubbio, il report sugli immigrati. Tra i banchi di scuola 359 stranieri

Ieri pomeriggio è stato presentato, al Circolo ACLI di Fossato di Vico, il 20° censimento degli immigrati residenti nei comuni di Fossato di Vico (63), Gualdo Tadino (1475), Gubbio (1915), Nocera Umbra (608), Scheggia-Pascelupo (61), Sigillo (131), a cura dello Sportello immigrati del Circolo Acli “Ora et Labora” come contributo alla conoscenza del fenomeno emigratorio. Complessivamente la popolazione straniera ammonta a 4.661 unità (+ 42 pari a 0,91% nei confronti del 2021) con una incidenza dell’8% rispetto alla popolazione totale di 58.208 unità (+ 84 in rapporto allo scorso anno).

Due gli aspetti essenziali presi in esame: la presenza analitica degli stranieri residenti nei comuni della fascia appenninica e quella degli studenti che frequentano le scuole dei vari ordini e grado. È bene sottolineare che questi dati fanno riferimento fino al 30 settembre del 2022. Per quanto riguarda il Comune di Gubbio emerge che gli immigrati residenti sono 1915, il 6,23% della popolazione totale. Un fenomeno che va diminuendo sia nel comune eugubino che nel territorio in generale: tra il 2011 e il 2021 c’è stata una variazione media del –0,975% nell’eugubino (picco massimo nel 2012 con il 7,50% di stranieri sulla popolazione totale), mentre quella della fascia appenninica è del –2,88% (picco massimo nel 2012 con il 10,89%).

Scendendo nel particolare, vengono forniti i dati relativi agli alunni frequentanti le varie scuole. A Gubbio, nell’anno scolastico 20222023, su un totale di 4595 alunni, 359 sono stranieri (7,81%) di cui il 9,51% nella scuola dell’infanzia, il 7,08% nella primaria, il 7,15% nella secondaria di primo grado e il 7,28% in quella di secondo grado. Il commento del presidente del Circolo Acli “Ora et Labora” Francesco Pascucci sintetizza il documento e raccoglie lo spirito dell’iniziativa: "Dobbiamo tenere ben presente che dietro ai freddi numeri, certo oggettivi, ci sono persone, vite, uomini e donne che portano con sé identità, vissuto, sogni, desideri, aspettative e soprattutto tanta voglia di vivere la nuova realtà". La presentazione, presieduta da Luca Uccellani, direttore della Caritas diocesana di Gubbio, ha registrato i contributi anche di Celine Ercoli e William Stacchiotti della presidente del Circolo Acli. La riflessione è stata opera di Gianluca Mastrovito coordinatore nazionale Acli politiche immigrazioni.