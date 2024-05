Gubbio, il presidente Notari vuole ancora il diesse Mignemi

Proseguono le riflessioni della società rossoblù per quanto riguarda la prossima stagione. Di certo, dopo la conferma dell’addio di mister Braglia, per il quale manca solo l’ufficialità, c’è che il Gubbio avrà una nuova guida tecnica per l’anno calcistico che comincerà tra qualche mese, mentre per quanto riguarda il direttore sportivo, che dovrà sicuramente lavorare a stretto contatto con il nuovo allenatore, Mignemi è tornato in città dopo qualche giorno di vacanza nella sua Sicilia: saranno giornate decisive per la sua decisione, con Notari che vorrebbe farlo rimanere a Gubbio dopo tre ottimi anni ma con tante società che corteggiano l’ex diesse della Sicula Leonzio.

Così, intanto che comincia ed impazza il valzer di nomi che potrebbero sedere sulla panchina rossoblù, sicuramente lo staff tecnico che verrà potrà fare affidamento su una buona ossatura della squadra. Su tutti, Alessio Di Massimo, sotto contratto fino a giugno 2025 che ha disputato una delle sue migliori stagioni dal punto di vista realizzativo, con 12 gol all’attivo. Non solo, perché il fantasista abruzzese si è imposto come leader tecnico offensivo dei rossoblù in questa stagione, trascinando i suoi a suon di giocate di categoria superiore. Ci sarà anche Tozzuolo, giovane difensore classe 2002 che ha stupito tutti nell’anno passato attirando su di sé l’interesse di molte piazze, così come Rosaia, Pirrello, Signorini, Mercadante e Bumbu.

Insomma, una rosa che sa da quali volti ripartire e che è comunque allettante ed intrigante da guidare.

Al momento, però, sono solo i primi sussulti di un’estate che si preannuncia movimentata: l’eventuale conferma di Mignemi sarà il primo passo per continuare il percorso già ottimamente avviato negli anni passati.