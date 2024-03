Gubbio, Festival di Scacchi con 120 partecipanti

GUBBIO – Si è conclusa domenica la seconda edizione del Festival Internazionale di Scacchi “Città di Gubbio”. 120 i partecipanti che, nella splendida cornice della Sala Trecentesca di palazzo Pretorio, hanno dato vita ad una tre giorni di alto livello, grazie all’organizzazione – apprezzata anche dai partecipanti – dello scacchista siciliano Giuseppe Zangla insieme all’Associazione Gruppo Scacco Matto Eugubino, del presidente Francesco Zaccagni, con il contributo e patrocinio dell’amministrazione comunale. Tre gli open (A-B-C), suddivisi in base all’ELO, ovvero il punteggio che stabilisce la “forza” di ogni giocatore. Nessuna sorpresa per quanto riguarda le classifiche, dove i quattro migliori giocatori si sono posizionati ai primi quattro posti: primo il Grande Maestro Pier Luigi Basso, secondo il Maestro Internazionale moldavo Dragos Ceres, terzo il Maestro Internazionale Edoardo Di Benedetto e quarto il Maestro Internazionale Pierluigi Piscopo. Nell’open B ha vinto Vincenzo Di Pinto e nell’open C il ternano Francesco Maria Graziani. Buone le prestazioni, considerato l’alto livello, degli eugubini Francesco Minelli e Francesco Zaccagni nell’Open A, così come quelle di Cardinali, Fedeli, Tordoni, Traversini e Pascale nell’Open B e quelle di Sportolaro e Farneti nell’Open C. Alle premiazioni era presente anche il sindaco Stirati, che ha elogiato l’organizzazione complimentandosi per aver portato il nome di Gubbio anche nell’ambito scacchistico, ampliando sempre di più l’offerta eugubina.