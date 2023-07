Gubbio conquista per la prima volta il "Palio della Vittoria" ad Anghiari

GUBBIO – Per la prima volta, il Comune di Gubbio ha conquistato il ’Palio della Vittoria’ di Anghiari, una corsa che si svolge il 29 giugno di ogni anno nella città toscana per celebrare la battaglia con cui le truppe fiorentine sconfissero quelle milanesi nel 1440. Questo è anche il numero di metri in cui si snoda la corsa, in salita fino a Piazza Baldaccio.

A portare il palio, realizzato dall’artista anghiarese Sirio Ruggeri, a Gubbio è stato Manuel Moriconi, che ha terminato la gara in 5’28”, con Marco Pratesi e Niccolò Rinaldini, entrambi di Pieve Santo Stefano, a completare il podio rispettivamente con dieci e undici secondi di distacco. Quella di Anghiari, però, è una corsa di squadra, in cui ci si può trattenere, spingere, placcare: il successo di Moriconi si deve anche all’ottimo lavoro degli altri componenti del team eugubino, bravi nell’evitargli impedimenti nel percorso concluso poi con il trionfo.

In totale hanno partecipato alla 19esima edizione del Palio nella cittadina toscana 71 atleti da 18 comuni diversi, tra cui Firenze e Milano. Gubbio, così, raggiunge a quota una vittoria Città di Castello, Firenze, Milano, Badia Tedalda e Montepulciano.

In testa all’albo d’oro c’è Anghiari con quattro successi, seguito da Pieve Santo Stefano con tre e San Giustino, Sansepolcro e Arezzo a quota due. Moriconi ha alzato al cielo il Palio per il Comune di Gubbio, in rappresentanza del quale era presente l’assessore Giovanna Uccellani. Una cerimonia ufficiale di premiazione verrà organizzata in città nelle settimane a venire.