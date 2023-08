"Gubbio: cabina per reti tecnologiche blocca marciapiede"

A volte ci sono delle situazioni che sfuggono agli occhi dei più, ma non a quello attento di chi è abituato a valutarle nell’ottica del bene comune. E’ il caso di una cabina per reti tecnologiche realizzata sul marciapiede di Via Beniamino Ubaldi, ma forse non valutata adeguatamente nelle sue ricadute rispetto alla sede prescelta. E’ quanto ci segnala un lettore: "Non so se l’avete notato, ma è stato costruito un nuovo contenitore di reti tecnologiche su un marciapiede. Mi chiedo, da quando è concesso costruire sui marciapiedi occupandoli quasi interamente? Il marciapiede tra la siepe e la costruzione impedisce il transito a qualsiasi pedone, soprattutto ai portatori di handicap avendo a disposizione solo un larghezza di circa 50 cm. La stessa considerazione vale per le mamme che dovessero spingere una carrozzina" Non possiamo fare finta di niente” conclude il nostro lettore che conclude auspicando "maggiori controlli quando si fanno i lavori sul suolo pubblico".