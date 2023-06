Guardia di Finanza Scoperti in Umbria 269 evasori totali

"In un momento in cui è importante consolidare i valori della legalità e della coesione sociale, le linee d’azione della Guardia di finanza si sono concentrate lungo le direttrici della tutela delle entrate erariali, della corretta attuazione delle iniziative di rilancio dell’economia e del contrasto ad ogni forma di criminalità che danneggi l’economia e il mercato". Così il comandante regionale delle fiamme gialle umbre, il generale Alberto Reda ha sintetizzato l’attività svolta nel 2023, in occasione della cerimonia per i 249 anni del corpo. Cerimonia che si è svolta a Foligno e a cui ha fatto seguito l’inaugurazione della mostra allestita a Palazzo Trinci. Andando ai numeri, nel 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, la Guardia di finanza ha eseguito oltre 10mila controlli amministrativi e circa 2.500 indagini, contro illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità nell’economia. Sui crediti d’imposta in materia di edilizia ed energetica, su 249 interventi eseguiti, 92 le persone denunciate e 218 milioni di euro sequestrati perché ritenuti crediti inesistenti. Sono stati individuati 269 evasori totali 299 lavoratori in "nero" o irregolari. Sono state, inoltre, denunciate 430 persone per reati fiscali. Il valore dei beni sequestrati è di circa 212 milioni di euro. Ammontano, invece, a 72 gli interventi eseguiti in materia di accise, anche a tutela del mercato dei carburanti con oltre 106mila chili di prodotti energetici "illeciti. Riscontrate 148 violazioni in materia di controllo sui prezzi dei carburanti. Per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche, segnalati alla Magistratura contabile danni per circa 22 milioni di euro, a carico di 105 indagati. In materia di appalti sono stati eseguiti 22 interventi, per circa 46 milioni di euro irregolari, con la denuncia di 26 persone. Per quanto riguarda l’utilizzo di risorse come quelle del Next Gen Eu, sono stati fatti 224 controlli che hanno portato a proporre il sequestro di 83 milioni di euro, 100 i denunciati. Sono stati 42 i controlli in ambito di Pnrr, 323 quelli in materia di reddito di cittadinanza, con il recupero di 3,2 milioni di euro. Sul fronte riciclaggio e rischio usura, sono stati sequestrati beni per un valore di oltre 5 milioni Oltre 145 milioni di euro "sospettati" di essere frutto di riciclaggio, analizzate 493 segnalazioni di operazioni sospette. Nel campo dei reati fallimentari sono state accertate distrazioni per oltre 46 milioni di euro, effettuati sequestri o richieste per oltre 21 milioni di euro e denunciati in 181.