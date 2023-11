Gualdo cerca il bis al ’Palio dei Comuni’

GUALDO TADINO – Ci sarà anche Gualdo Tadino alla 35^ edizione del Palio dei Comuni "Lanfranco Mattii" in calendario per domenica 12 novembre prossimo, all’ippodromo San Paolo di Montegiorgio nelle Marche, "palcoscenico di emozioni, storia, e competizione, dove saranno presenti ben 24 Comuni italiani per la sfida epica": Amatrice, Ancona, Arquata, Ascoli Piceno, Belmonte, Camerino, Campofilone, Civitanova Marche, Fermo, Francavilla d’Ete, Gualdo Tadino, Jesi, Lanciano, Macerata, Montappone, Monte Urano, Montefalcone Appennino, Montegiorgio, Montegranaro, Petritoli, Porto San Giorgio, Porto Sant’Elpidio, Rapagnano e Sant’Elpidio a Mare. La gara, "di Gruppo 1", con un montepremi significativo, vedrà protagonisti destrieri di alta qualità, definiti "cavalli-atleti". La preparazione è iniziata da tempo per l’appuntamento che nel corso degli anni ha assunto le caratteristiche di un evento di valenza internazionale, richiamando l’attenzione di tantissimi appassionati di ippica; e che ha anche le specifiche per essere considerato "un tuffo nelle tradizioni equestri italiane, una celebrazione dell’unità e della passione delle comunità locali, e un momento di gloria per i magnifici cavalli-atleti che si esibiscono sulla pista". Il Comune di Gualdo Tadino, in tale contesto, vanta un palmares di grande rilievo, con gli ottimi piazzamenti nelle precedenti edizioni; l’anno scorso fece il bis delle vittorie, piazzandosi in testa grazie alle straordinarie performances fornite dal cavallo Ben Gurion jet condotto dal grande Gocciadoro.

Alberto Cecconi