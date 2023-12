Grossa bomba carta dentro casa. Arrestato operaio di 30 anni

Lo tenevano sotto controllo perché sospettato di smerciare sostanze dopanti. Le cercavano a casa sua, a Gualdo Tadino, ma i carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità di Perugia, quando hanno effettuato la perquisizione, su disposizione della Procura, hanno trovato anche dell’altro. In particolare, una grossa bomba carta fabbricata artigianalmente del peso di circa 640 grammi e circa 2 chili tra nitrato di potassio e zolfo. Sostante che, se miscelate in maniera adeguata, avrebbero permesso di confezionare altri manufatti esplodenti. La bomba carta già confezionata è stata recuperata dagli artificieri del comando provinciale di Perugia e fatta brillare in un luogo sicuro. Il manufatto, sottolineano i carabinieri del comando provinciale di Perugia, è da ritenersi potenzialmente molto pericoloso. Non un fuoco d’artificio, insomma, ma un ordigno rudimentale che, esplodendo, avrebbe potuto provocare danni e conseguenze gravi nel caso in cui la deflagrazione avesse coinvolto delle persone. Resta da chiarire l’utilizzo che la bomba carta avrebbe dovuto avere. Oltre alla bomba e alle sostanze chimiche, i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato anche i prodotti dopanti, diverse confezioni, per le quali era partita l’operazione. Intanto, l’uomo, come detto indagato per commercio di anabolizzanti e sostanze dopanti, si tratta di un operaio 30enne di Gualdo Tadino, è stato arrestato per detenzione illecita di materiale esplodente, ora si trova rinchiuso nel carcere di Capanne.