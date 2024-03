Grifo, sarà esodo biancorosso. Oltre 900 tagliandi venduti

Sarà un "Barbetti" tinto parecchio di biancorosso. Dopo due giorni di prevendita, infatti, sono già oltre novecento (circa 950) i tagliandi venduti per il settore ospiti dello stadio di Gubbio. Ne restano ancora a disposizione, la capienza dello stadio rossoblù è di 1175 posti, ma la sensazione è che si andrà verso il tutto esaurito prima della chiusura della prevendita per gli ospiti, domani sera alle 19. La trasferta vicina, il giorno del match, la domenica, il Grifo che si è rilanciato nell’ultimo appuntamento di campionato, la possibilità di prendere le distanze dalla quinta (il Gubbio), e di accorciare sulla terza sono tutte situazioni che hanno spinto i tifosi del Perugia a non perdere tempo e a prenotare in anticipo un posto sugli spalti.

Il Perugia di Formisano, che viaggia a gonfie vele al Curi, che è reduce da tre ko in trasferta (con qualche attenuante) potrà contare su una spinta importante dagli spalti.

La coincidenza. Il caso ha voluto che anche l’ultimo precedente sia datato 17 marzo: tre anni dopo i biancorossi cercano un risultato diverso, visto che lo stop per 3-2 di tre stagioni fa rischiò di compromettere la promozione diretta in B. Oggi il Perugia non corre più per lo stesso obiettivo ma per un piazzamento interessante nei play off, la terza posizione che consentirebbe di saltare la fase iniziale a gironi. Di quella squadra biancorossa, guidata da Caserta, ci sono ancora due giocatori, Kouan e Angella (autore della rete allo scadere del 3-2, con il primo soprattutto che ha qualche chance di giocare dall’inizio. I presupposti per una bella sfida ci sono, a partire dalla cornice di pubblico: un esodo così massiccio manca da parecchio.