Grifo in visita ai bimbi ricoverati

Il Perugia calcio porta un sorriso ai bimbi ricoverati. Palloni, sciarpe e altri gadget biancorossi. Una sorpresa inaspettata per i piccoli bambini della struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica dell’azienda ospedaliera di Perugia, diretta dal dottor Maurizio Caniglia, che hanno ricevuto la visita di una delegazione del Perugia Calcio composta dai giocatori Cristian Dell’Orco e Federico Ricci accompagnati dal team manager Massimiliano Rossi e dall’ufficio stampa biancorosso. "Abbiamo voluto portare un momento di gioia a questi bambini e ragazzi che stanno lottando contro un avversario tosto ma non invincibile" hanno detto i due giocatori a margine dell’evento. La delegazione biancorossa ha poi visitato la struttura del "Comitato per la Vita Daniele Chianelli", che collabora a stretto contatto con il reparto di oncoematologia pediatrica occupandosi di ogni aspetto materiale e psicologico delle necessità delle famiglie e dei ragazzi, accolti come sempre dalla gentilezza e cordialità di tutti i collaboratori di Franco Chianelli. Anche qui palloni, sciarpe e altri gadget per la felicità di tutti.